МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Предварительные результаты проверки аварии на предприятии "Газпрома" в Новом Уренгое будут представлены не раньше середины сентября, заявила журналистам глава Росприроднадзора Светлана Радионова во вторник. "Газпром" почти восстановил прокачку в Европу после пожара

Пожар на уренгойском заводе "Газпрома" по подготовке конденсата к транспорту в ЯНАО произошел 5 августа.

"На сегодняшний момент по аварии "Газпрома" (Новый Уренгой) мы проводим проверочные работы. Предварительные результаты этих проверочных мероприятий у нас будут только, я думаю, к середине сентября", — сказала Радионова.

По ее словам, предварительный расчет ущерба от аварии для воздушной среды будет представлен в конце сентября.