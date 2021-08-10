Росприроднадзор представит итоги проверки по аварии в ЯНАО в сентябре
Итоги проверки Росприроднадзора по аварии на заводе "Газпрома" в ЯНАО будут в сентябре
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МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Предварительные результаты проверки аварии на предприятии "Газпрома" в Новом Уренгое будут представлены не раньше середины сентября, заявила журналистам глава Росприроднадзора Светлана Радионова во вторник.
Пожар на уренгойском заводе "Газпрома" по подготовке конденсата к транспорту в ЯНАО произошел 5 августа.
"На сегодняшний момент по аварии "Газпрома" (Новый Уренгой) мы проводим проверочные работы. Предварительные результаты этих проверочных мероприятий у нас будут только, я думаю, к середине сентября", — сказала Радионова.
По ее словам, предварительный расчет ущерба от аварии для воздушной среды будет представлен в конце сентября.