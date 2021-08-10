МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Цена сжиженных углеводородных газов (СУГов) на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) четвертый торговый день подряд бьет рекорды, а во вторник их стоимость по территориальному индексу Европейской части России по итогам торгов подскочила на 8,61%, достигнув 50 947 рублей за тонну, при этом с начала года биржевая цена на СУГи выросла более чем вдвое, свидетельствуют данные торгов. "Газпром" почти восстановил прокачку в Европу после пожара

Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам совещания о ценах на нефтепродукты в России 9 августа поручил Минэнерго проработать меры "нормализации" рынка СУГов, чтобы гарантировать достаточный уровень предложения для потребителей. Министерство в свою очередь сообщало, что на совещании, посвящённом рынку СУГов, было предложено проработать ряд системных рыночных мер для стабилизации цен на этот газ.

Некоторые меры на рынке уже предпринимаются: Минэнерго 6 августа сообщило, что дало рекомендации компаниям по перераспределению поставок СУГов с экспорта на внутренний рынок.

Сжиженные углеводородные газы (СУГи) — пропан, бутан и их смеси — используются в качестве газомоторного топлива и для бытового потребления в виде баллонного газа.