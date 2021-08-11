МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Прокачка газа через газопровод "Ямал-Европа" вновь падает и составила около 1 миллиона кубометров в час, следует из данных немецкого газотранспортного оператора Gascade. Цены на газ в Европе вновь побили рекорд

В среду с 8 утра поставки газа на входе в газотранспортную систему Германии сократились на 20%, до 1 миллиона кубометров в час, а по сравнению с предыдущим днем они упали почти в 1,5 раза.

На фоне пожара на заводе "Газпрома" в ЯНАО прокачка через газопровод на входе в ГТС Германии 5 августа сократилась вдвое — с 1,9-2,1 миллиона кубометров газа в час до 1 миллиона. Позднее прокачка выросла в среднем до 1,4-1,6 миллиона кубов газа в час.

Пожар на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспорту "Газпрома" произошел 5 августа. Возгорание произошло на установке деэтанизации конденсата первой очереди завода, производственные мощности были остановлены. Из-за аварии до 8 августа приостанавливал работу Сургутский ЗСК (завод по стабилизации конденсата), который получает сырье с Уренгойского завода. На фоне пожара поставки газа по газопроводу "Ямал-Европа" временно упали более чем вдвое.