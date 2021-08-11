2021-08-11T17:15:00+03:00

2021-08-11T17:16:26+03:00

2021-08-11T17:15:00+03:00

2021

https://1prime.ru/gas/20210811/834423354.html

"Газпром" высказался о снижении поставок по "Ямалу-Европе"

Газ

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

"ГАЗПРОМ ЭКСПОРТ" О СНИЖЕНИИ ПОСТАВОК ПО ЯМАЛУ-ЕВРОПЕ: ПОЛНОСТЬЮ ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ЗАЯВКИ ПО СВОИМ ТВЕРДЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ПЕРЕД ЕВРОПЕЙСКИМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ Новость дополняется ПРАЙМ, 11.08.2021

газ, европа, газпром, газ, новости, энергетика

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60