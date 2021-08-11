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2021-08-11T17:15:00+03:00
2021
https://1prime.ru/gas/20210811/834423354.html
"Газпром" высказался о снижении поставок по "Ямалу-Европе"
Газ
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"ГАЗПРОМ ЭКСПОРТ" О СНИЖЕНИИ ПОСТАВОК ПО ЯМАЛУ-ЕВРОПЕ: ПОЛНОСТЬЮ ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ЗАЯВКИ ПО СВОИМ ТВЕРДЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ПЕРЕД ЕВРОПЕЙСКИМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ Новость дополняется ПРАЙМ, 11.08.2021
газ, европа, газпром, газ, новости, энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. "ГАЗПРОМ ЭКСПОРТ" О СНИЖЕНИИ ПОСТАВОК ПО ЯМАЛУ-ЕВРОПЕ: ПОЛНОСТЬЮ ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ЗАЯВКИ ПО СВОИМ ТВЕРДЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ПЕРЕД ЕВРОПЕЙСКИМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ
Новость дополняется