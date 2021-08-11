МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. "ГАЗПРОМ ЭКСПОРТ" О СНИЖЕНИИ ПОСТАВОК ПО ЯМАЛУ-ЕВРОПЕ: ПОЛНОСТЬЮ ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ЗАЯВКИ ПО СВОИМ ТВЕРДЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ПЕРЕД ЕВРОПЕЙСКИМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ

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