МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Цены на газ на европейском форвардном рынке на хабе TTF (Нидерланды) приблизились к 570 долларам за 1 тысячу кубометров и достигли очередного исторического максимума, свидетельствуют данные торгов.

На момент открытия торгов цена сентябрьского фьючерса составляла 548 долларов, в течение дня показатель достигал 569 долларов.

Резкий рост цен на газ на форвардном рынке начался в прошлом году. Ровно год назад средняя за день цена фьючерса была около 150,6 доллара за 1 тысячу кубометров. Таким образом, за год стоимость газа выросла в 3,6 раза. А с начала июня, когда цена фьючерса составляла около 316,8 доллара цены выросли почти в 1,8 раза. "Газпром" высказался о снижении поставок по "Ямалу-Европе"

Спотовые цены также растут. Цена на споте TTF по контракту "на день вперед" в среду достигала 542,1 доллара за 1 тысячу кубометров. Средняя в августе этого года спотовая цена составляет 511 долларов против среднего показателя в 89 долларов в августе прошлого года.

На обновление исторических максимумов повлияла авария на заводе "Газпрома" под Новым Уренгоем, которая произошла в прошлый четверг, 5 августа. Эксперт Fitch, комментируя РИА Новости динамику на форвардном рынке, объяснял, что среди других причин изменения цен на газ — снижение прокачки по трубопроводу Ямал-Европа, которое наложилось на нежелание "Газпрома" увеличивать поставки через Украину в преддверии запуска "Северного потока 2", а также жаркое лето и значительный спрос на газ в Азии.

Цены на газ, также отмечал эксперт, будут оставаться волатильными и предсказать направление их движения в краткосрочной перспективе невозможно.