МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) заявило о перевыполнении плана подготовки к грядущему отопительному сезону, а за последние три месяца выполнено 84% плана, сообщается на сайте компании. Кабмин Украины с 1 октября снизит тариф на электроэнергию для населения

Ранее депутат фракции Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Людмила Буймистер заявила, что правительство сорвало подготовку к отопительному сезону на Украине.

"Оператор ГТС Украины интенсивно готовится, чтобы обеспечить надежную транспортировку газа украинским и европейским потребителям в осенне-зимний период. Согласно показателям выполненных работ на объектах ГТС в течение мая-июля, ОГТСУ движется с перевыполнением плана, что гарантирует стабильное прохождение отопительного сезона 2021/2022. Общая сумма выполнения плановых работ за последние три месяца составила более 338 миллионов гривен (12,6 миллиона долларов — ред.), 84% от плана", — говорится в сообщении компании на сайте.

"Через два месяца наступит отопительный сезон 2021-2022 года, и сейчас можно с уверенностью сказать, что структурные подразделения ОГТСУ в полном объеме выполнят все необходимые работы. А значит, инфраструктура ГТС будет должным образом подготовлена к прохождению очередного осенне-зимнего периода. Ведь безопасность на ГТС, надежность ее эксплуатации и бесперебойность транспортировки газа потребителям — главные приоритеты для "Оператора ГТС Украины", — цитирует пресс-служба главного инженера компании Юрия Зябченко.

Также уточняется, что для обеспечения бесперебойной транспортировки природного газа в течение мая-июля компания осуществила: капитальный ремонт 19 километров трубопроводов (70% от плана); текущий ремонт 46 станций катодной электрохимзащиты (более 57% от плана); обследование 173 надводных и 254 подводных переходов трубопроводов через водоемы; ремонт 482 систем автоматического контроля и сигнализации на ГРС и 133 — на компрессорных станциях.