МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Спотовые цены в Европе продолжают бить рекорды, цена на споте TTF по контракту "на день вперед" превысила 560 долларов за 1 тысячу кубических метров, свидетельствуют данные торгов.

Цены на споте TTF в четверг достигали 562,6 доллара за 1 тысячу кубометров. Ровно месяц назад, 12 июля, спотовые цены приближались к отметке в 450 долларов за тысячу кубических метров, за месяц выросли в 1,25 раза. А год назад средняя цена в августе составляла 89 долларов против среднего показателя — он еще не окончательный — в 512 долларов в августе 2021 года. В Испании рекордно дорожает электричество

Цены на фьючерсы на форвардном рынке также демонстрируют рост. В среду цена сентябрьского фьючерса на нидерландском хабе TTF приблизилась к 570 долларам за 1 тысячу кубометров и достигла очередного исторического максимума. На момент открытия торгов в четверг стоимость фьючерса составляла 559 долларов, в течение дня показатель достигал 568,6 доллара.

Резкий рост цен на газ на форвардном рынке начался в прошлом году. Ровно год назад, 12 августа, средняя за день цена фьючерса была около 149,4 доллара за 1 тысячу кубометров. Таким образом, за год стоимость газа выросла в 3,8 раза. А с начала июня, когда цена фьючерса составляла около 316,8 доллара цены выросли почти в 1,8 раза.

На обновление исторических максимумов повлияла авария на заводе "Газпрома" под Новым Уренгоем, которая произошла в прошлый четверг, 5 августа. Эксперт Fitch, комментируя РИА Новости динамику на форвардном рынке, объяснял, что среди других причин изменения цен на газ — снижение прокачки по трубопроводу Ямал-Европа, которое наложилось на нежелание "Газпрома" увеличивать поставки через Украину в преддверии запуска "Северного потока 2", а также жаркое лето и значительный спрос на газ в Азии.

Цены на газ, также отмечал эксперт, будут оставаться волатильными и предсказать направление их движения в краткосрочной перспективе невозможно.