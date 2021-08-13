МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров полагает, что в ходе визита в Россию канцлер ФРГ Ангела Меркель может обсуждать с российским президентом завершение проекта "Северный поток 2", реализацию которого сенатор назвал "победой здравого смысла". В бундестаге назвали ожидаемую дату начала работы "Северного потока — 2"

Ранее в немецком правительстве сообщили, что Меркель посетит Россию 20 августа, затем 22 августа совершит визит на Украину.

"Северный поток 2", конечно, будут обсуждать (лидеры стран)", — сказал Джабаров РИА Новости в пятницу.

По его мнению, главы государств не могут не обсуждать эту тему — "завершается проект, к концу года должен вступить газопровод в действие".

"Это общая победа России и Германии, победа здравого смысла", — подчеркнул он.

Законодатель также считает "нормальным" маршрут Меркель сначала в Россию, а затем — на Украину. "Это нормальное явление, человек завершает свою политическую карьеру. Она много лет занимала пост канцлера ФРГ, была в прекрасных отношениях с нашим президентом. Пыталась участвовать в нормализации ситуации на Украине, быть гарантом. Но там этого не получилось", — отметил он.

По мнению законодателя, просто приехать в Россию и не заехать на Украину — "это была бы смертельная обида для Киева".

"Думаю, Меркель не захотела обижать украинцев напоследок", — заключил Джабаров.

В сентябре в Германии выберут нового канцлера. Он выбирается не путем прямого голосования, им становится кандидат в канцлеры от партии, которая войдет в новое правительство на правах старшего партнера — то есть, собрав наибольшее число голосов на выборах и сформировав самую крупную фракцию в новом бундестаге.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственный акционером — "Газпромом". Европейские партнеры проекта — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.

Против проекта активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд других европейских стран. Однако в конце июля США и Германия достигли ряда договоренностей, в том числе по "Северному потоку 2". Оператор проекта Nord Stream 2 AG заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа текущего года.