МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Рекордные цены на газ в Европе снижаются, но незначительно, при этом цена фьючерса в пятницу совпала с ценой на рынке спот, следует из данных торгов. Европа оставила себе последний газовый шанс

Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF (Нидерланды) на момент открытия торгов в пятницу составляла почти 551,6 доллара за 1 тысячу кубометров, а в течение дня стоимость фьючерса опускалась до 536,2 доллара. В четверг этот показатель достигал 568,6 доллара, а в среду приблизился к 570 долларам за 1 тысячу кубометров и достиг очередного исторического максимума.

Цена на споте TTF в пятницу составила 551 доллара за 1 тысячу кубометров. В четверг спотовые цены превысили 560 долларов за 1 тысячу кубических метров и побили очередной рекорд. А год назад средняя цена в августе равнялась 89 долларам против среднего показателя — он еще не окончательный — в 510,4 доллара в августе 2021 года.

Резкий рост цен на газ на форвардном рынке Европы начался в прошлом году. Ровно год назад, 13 августа, средняя за день цена фьючерса была около 149,3 доллара за 1 тысячу кубометров. Таким образом, за год стоимость газа выросла в 3,7 раза. А с начала июня, когда цена фьючерса составляла около 316,8 доллара, цены выросли в 1,7 раза.

На обновление исторических максимумов повлияла авария на заводе "Газпрома" под Новым Уренгоем, которая произошла в прошлый четверг, 5 августа.

Эксперт Fitch, комментируя РИА Новости динамику на форвардном рынке, объяснял, что среди других причин изменения цен на газ — снижение прокачки по трубопроводу Ямал-Европа, которое наложилось на нежелание "Газпрома" увеличивать поставки через Украину в преддверии запуска "Северного потока 2", а также жаркое лето и значительный спрос на газ в Азии.

Цены на газ, также отмечал эксперт, будут оставаться волатильными и предсказать направление их движения в краткосрочной перспективе невозможно.