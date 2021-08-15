МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Рекордный рост стоимости газа в странах Евросоюза обусловлен не действиями российского экспортера "Газпром", а изменениями на европейском рынке, заявил эксперт по энергетике Борис Марцинкевич на YouTube-канале "Геоэнергетика Инфо". Что будет с рублем на следующей неделе

По мнению специалиста, биржевые цены на газ в Евросоюзе в середине августа достигли исторического рекорда. Они приблизились к отметке в $570 за тысячу кубометров.

Европейские средства массовой информации пытаются возложить ответственность за такой скачок цен на "Газпром", который якобы отказывается от поставок сверх долгосрочных контрактов.

Другой причиной СМИ пытаются выставить аварию на предприятии компании в Новом Уренгое. Она привела к приостановке части поставок газа из РФ.

Марцинкевич считает, что главным "нагревателем" цен на газ в Европе стал не "Газпром", а сам рынок. Он отмечает, что вступление в силу Третьего энергопакета Евросоюза допустило к торгам всевозможных спекулянтов, которые ранее никогда не работали в сегменте энергоносителей. Такие структуры стали пытаться извлечь краткосрочную прибыль из торговли спотовыми контрактами, расчет по которым производится в течение одного-двух дней.

"На газовый рынок вышли те, кто с газом никогда не был связан. Им все равно, чем спекулировать — хоть цементом, хоть конфетами. Можно газом — пробуют газом. Думаю, нервная реакция со скачками цен связана именно с ними. Компании, которые на газовом рынке давным-давно, понимают: пройдет какое-то время, "Газпром" настыкует скважины с сухим газом, и все восстановится. Но из-за нервной обстановки происходит то, что происходит", — пояснил он.

По мнению эксперта, это связывает приостановку поставок газа после ЧП в Новом Уренгое с нежеланием "Газпрома" отправлять странам Европы ресурс с дорогими примесями. Сейчас, поясняет Марцинкевич, российская компания занимается поиском месторождений, газ из которых наиболее чист. Тогда его можно было бы экспортировать без обработки, которая велась на аварийном предприятии.