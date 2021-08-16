МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. "Газпром" забронировал на сентябрь только 4% из предложенного объема дополнительных мощностей для транзита газа через Украину, тогда как в предыдущие месяцы выкупал их все, свидетельствуют данные венгерской торговой платформы RBP. Цена газа в Европе обновила рекорд

Всего на аукционе в понедельник предлагалось забронировать на сентябрь твердые дополнительные транзитные мощности в объеме 15 миллионов кубометров газа в сутки, но выкуплено оказалось только 650 тысяч кубов в сутки, или около 4%. При этом в предыдущие месяцы — с мая — "Газпром" выкупал весь предлагавшийся объем в 15 миллионов кубометров в сутки.

Россия и Украина в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию республики, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта.

Таким образом, ежесуточный объем прокачки в рамках контрактных обязательств компании перед украинской стороной в текущем году составляет около 109 миллионов кубометров.

При этом на февраль, март и апрель компания бронировала дополнительные мощности в размере 14,2 миллиона кубометров в сутки из возможных 15 миллионов. На май, июнь, июль и август были забронированы все 15 миллионов. На январь компания бронировала допмощности в 41,2 миллиона кубометров в сутки из предложенных 41,6 миллиона.