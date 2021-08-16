МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Цена газа в Европе после решения "Газпрома" забронировать лишь 4% твердых дополнительных транзитных мощностей газотранспортной системы (ГТС) Украины обновила исторический максимум, впервые превысив 585 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов. "Газпром" забронировал на сентябрь лишь 4% допмощностей ГТС Украины

Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF (Нидерланды) на момент открытия торгов в понедельник составляла почти 550 долларов за тысячу кубометров. После объявления итогов аукциона она достигала 586,3 доллара, резко подскочив примерно на 2,5%.

"Газпром" забронировал на сентябрь только 4% из предложенного объема твердых дополнительных мощностей для транзита газа через Украину, тогда как в предыдущие месяцы выкупал их все, свидетельствуют данные венгерской торговой платформы RBP. При этом в предыдущие месяцы — с мая — "Газпром" выкупал весь предлагавшийся такой объем в 15 миллионов кубометров в сутки.