Цена газа в Европе после аукциона по мощностям Украины превысила $585 за тысячу кубометров
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Цена газа в Европе после решения "Газпрома" забронировать лишь 4% твердых дополнительных транзитных мощностей газотранспортной системы (ГТС) Украины обновила исторический максимум, впервые превысив 585 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов.
Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF (Нидерланды) на момент открытия торгов в понедельник составляла почти 550 долларов за тысячу кубометров. После объявления итогов аукциона она достигала 586,3 доллара, резко подскочив примерно на 2,5%.
"Газпром" забронировал на сентябрь только 4% из предложенного объема твердых дополнительных мощностей для транзита газа через Украину, тогда как в предыдущие месяцы выкупал их все, свидетельствуют данные венгерской торговой платформы RBP. При этом в предыдущие месяцы — с мая — "Газпром" выкупал весь предлагавшийся такой объем в 15 миллионов кубометров в сутки.
https://1prime.ru/gas/20210816/834458811.html
Больше новостей ПРАЙМ с финансовых рынков читайте в Telegram