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2021
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"Газпром" нарастил поставки в страны дальнего зарубежья на 21,5%
Газ
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Экспорт газа "Газпрома" в страны дальнего зарубежья за 7,5 месяцев 2021 года вырос на 21,5%, до 123 миллиардов кубических метров, сообщает компания. При этом объем добычи газа за... ПРАЙМ, 16.08.2021
экспорт газа, газпром, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Экспорт газа "Газпрома" в страны дальнего зарубежья за 7,5 месяцев 2021 года вырос на 21,5%, до 123 миллиардов кубических метров, сообщает компания.
При этом объем добычи газа за тот же период вырос на 18,1%, до 316,5 миллиарда кубических метров.