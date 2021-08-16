МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Экспорт газа "Газпрома" в страны дальнего зарубежья за 7,5 месяцев 2021 года вырос на 21,5%, до 123 миллиардов кубических метров, сообщает компания.

При этом объем добычи газа за тот же период вырос на 18,1%, до 316,5 миллиарда кубических метров.