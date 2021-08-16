МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил Минэнерго вместе с "Газпромом" до 1 октября доложить об обеспечении приоритетной газификации домохозяйств в городах-участниках проекта "Чистый воздух", сообщается на сайте Кремля. Эксперт рассказал, что остудит цены на газ в Европе

"Минэнерго России совместно с публичным акционерным обществом "Газпром" с учетом ранее данного поручения о подводке газа до границ негазифицированных домовладений в газифицированных населенных пунктах обеспечить в приоритетном порядке газификацию домохозяйств, расположенных в городах – участниках федерального проекта "Чистый воздух", — говорится в перечне поручений.

Указывается, что доклад по данному поручению должен быть предоставлен до 1 октября, ответственными назначены министр энергетики РФ Николай Шульгинов, и глава "Газпрома" Алексей Миллер.

В рамках федерального проекта "Чистый воздух" мероприятия по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха проводятся в 12 городах — Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите.