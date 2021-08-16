Путин дал поручение по приоритетной газификации ряда городов
Владимир Путин поручил обеспечить приоритетной газификацией города проекта "Чистый воздух"
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МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил Минэнерго вместе с "Газпромом" до 1 октября доложить об обеспечении приоритетной газификации домохозяйств в городах-участниках проекта "Чистый воздух", сообщается на сайте Кремля.
"Минэнерго России совместно с публичным акционерным обществом "Газпром" с учетом ранее данного поручения о подводке газа до границ негазифицированных домовладений в газифицированных населенных пунктах обеспечить в приоритетном порядке газификацию домохозяйств, расположенных в городах – участниках федерального проекта "Чистый воздух", — говорится в перечне поручений.
Указывается, что доклад по данному поручению должен быть предоставлен до 1 октября, ответственными назначены министр энергетики РФ Николай Шульгинов, и глава "Газпрома" Алексей Миллер.
В рамках федерального проекта "Чистый воздух" мероприятия по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха проводятся в 12 городах — Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите.
https://1prime.ru/gas/20210816/834461168.html
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