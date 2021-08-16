МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Август стал новым зимним месяцем для газового рынка как Европы, так и России, на что указывает необычайно высокий уровень потребления "голубого топлива" по сравнению с показателями прошлых лет, считают в "Газпроме". Тянут до осени. Зачем Европа дарит России кучу денег за газ

"Анализируя объемы поставок в августе на внутренний рынок и в дальнее зарубежье, мы отмечаем, что за последнее время потребление газа в этом месяце вышло на новый пиковый уровень. Так, среднесуточное значение для России в 2021 году – на 53 (!) миллиона кубометров выше среднего показателя предыдущих восьми лет (на 9%)", — пишет "Газпром" в своем Telegram-канале.

"Для нашего экспорта за рубеж – увеличение на 9,4%, что делает среднесуточные объемы поставок августа сопоставимыми с показателями зимних месяцев", — добавляет компания.

В "Газпроме" подчеркивают, что такая "зеленая зима" в августе на газовом рынке означает повышенную нагрузку на систему газоснабжения в традиционный сезон планово-профилактических ремонтов и подготовки к осенне-зимнему периоду, которую нельзя поставить на паузу. При этом практика нескольких последних лет и в России, и в Европе указывает, что зимний период перешел и на календарно весенний месяц март. Эксперт рассказал, что остудит цены на газ в Европе

"Поэтому сейчас, летом, приоритетом является закачка газа в подземные хранилища, так как объем доступных ресурсов к марту, к завершению сезона отбора из ПХГ, должен быть на высоком уровне для уверенного прохождения этого сложного периода. И это также очень хорошо понимают наши европейские коллеги", — отмечает компания.

Меж тем, по данным Gas Infrastructure Europe на 14 августа уровень заполненности подземных газовых хранилищ ЕС и Украины остается на минимальном за многие годы уровне. Как указывает "Газпром", в украинских ПХГ нарастает отставание по закачке от прошлого года, достигнув уже 6,2 миллиарда кубометров. В европейских ПХГ восполнено всего 31,9 миллиарда кубометров газа из отобранных в прошлом сезоне 66 миллиардов кубов.