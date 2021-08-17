МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. "Нафтогаз Украины" к началу отопительного сезона намерен накопить в подземных хранилищах более 19 миллиардов кубометров газа, что позволит пройти зиму без перебоев с учетом дополнительных рисков, заявил глава компании Юрий Витренко. Запасы газа на Украине стремительно сокращаются

По данным компании "Укртрансгаз", к середине августа запасы газа в ПХГ Украины составляют 17,6 миллиарда кубометров – это на 26% меньше, чем год назад. На 15 августа 2020 года в украинских ПХГ было 23,9 миллиарда кубометров газа.

"Правительство определило, что к началу отопительного сезона нужно, чтобы в подземных хранилищах было 17 миллиардов кубометров газа. Мы уже приближаемся к 18 миллиардам кубометров. Но для того чтобы отопительный сезон прошел бесперебойно, мы хотим закачать в хранилища еще больше", — цитирует Витренко пресс-служба компании.

По его словам, дополнительные объемы газа позволят гарантированно избежать дефицита газа зимой даже при возможных дополнительных потребностях тепловых электростанций, которым может не хватить запасов угля на складах.

"Если мы посмотрим на предыдущие годы, кроме последнего — особого, то мы входили в отопительный сезон с 16 миллиардами кубометров в подземке. А сейчас уже намного больше. Но мы хотим выйти на более 19 миллиардов кубов. Тогда мы будем понимать: если потребуется, мы сможем "подставить плечо" и генерации — если газ будет нужен для производства электроэнергии", — сказал Витренко.

Он добавил, что доволен процессом подготовки к отопительному сезону и уверен, что зимой украинцы будут с газом.