МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Низкие запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины связаны с тем, что страна пытается сэкономить деньги, заявил РИА Новости украинский экономист, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Нафтогаз Украины

"Нафтогаз" назвал цель, которая позволит Украине пройти зиму без сбоев

Как сообщила компания "Укртрансгаз", к середине августа запасы газа в ПХГ Украины составляют 17,6 миллиарда кубометров – это на 26% меньше, чем год назад. На 15 августа 2020 года в украинских ПХГ было 23,9 миллиарда кубометров газа.

"Украина пока идет по сценарию низких запасов газа, потому что экономит деньги", — сказал Марунич.

"В финансовом плане "Нафтогаза" изначально не были предусмотрены деньги на закачку импортного газа, только собственной добычи, и этот финплан был фактически утвержден правительством. Почему? Не знаю. Насколько я понимаю, задача стоит проскочить (отопительный сезон – ред.) на тех запасах, с которыми мы вышли с прошлого отопительного сезона, с минимальными вложениями", — прокомментировал эксперт.

Газовая конфорка

Запасы газа на Украине стремительно сокращаются

По его словам, 17,6 миллиарда кубометров газа, которые сейчас есть в украинских ПХГ, может не хватить для спокойного прохождения отопительного сезона. "В прошлом году сожгли 13 миллиардов кубов газа за отопительный сезон, и может так случиться, что на грани будут потребители. Опять же неизвестно, какой будет зима. Прошедшая зима была достаточно мягкой", — отметил Марунич

Директор интегрированных коммуникаций "Нафтогаза Украины" Максим Билявский 1 августа заявил, что к отопительному сезону страна должна подойти с показателем в 20 миллиардов кубометров газа.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.