МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Низкие запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины связаны с тем, что страна пытается сэкономить деньги, заявил РИА Новости украинский экономист, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. "Нафтогаз" назвал цель, которая позволит Украине пройти зиму без сбоев

Как сообщила компания "Укртрансгаз", к середине августа запасы газа в ПХГ Украины составляют 17,6 миллиарда кубометров – это на 26% меньше, чем год назад. На 15 августа 2020 года в украинских ПХГ было 23,9 миллиарда кубометров газа.

"Украина пока идет по сценарию низких запасов газа, потому что экономит деньги", — сказал Марунич.

"В финансовом плане "Нафтогаза" изначально не были предусмотрены деньги на закачку импортного газа, только собственной добычи, и этот финплан был фактически утвержден правительством. Почему? Не знаю. Насколько я понимаю, задача стоит проскочить (отопительный сезон – ред.) на тех запасах, с которыми мы вышли с прошлого отопительного сезона, с минимальными вложениями", — прокомментировал эксперт. Запасы газа на Украине стремительно сокращаются

По его словам, 17,6 миллиарда кубометров газа, которые сейчас есть в украинских ПХГ, может не хватить для спокойного прохождения отопительного сезона. "В прошлом году сожгли 13 миллиардов кубов газа за отопительный сезон, и может так случиться, что на грани будут потребители. Опять же неизвестно, какой будет зима. Прошедшая зима была достаточно мягкой", — отметил Марунич

Директор интегрированных коммуникаций "Нафтогаза Украины" Максим Билявский 1 августа заявил, что к отопительному сезону страна должна подойти с показателем в 20 миллиардов кубометров газа.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.