МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Компании, осуществляющие и финансирующие "Северный поток — 2", построили его уже практически до последней мили, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Если брать те компании, которые этот проект осуществляют, которые его инициировали и финансировали, построили практически уже до последней мили, то вопросов никогда и не возникало", — сказал Лавров, выступая в БФУ имени Канта.

Министр также отметил, что попытки сорвать завершение проекта "Северный поток — 2" обречены на провал.

"Я убежден, что все попытки его подорвать, оспорить, обставить какими-то условиями его завершение обречены на провал. Хотя попытки такие будут", — сказал Лавров.

Еврокомиссия ведёт себя непорядочно в ситуации вокруг газопровода "Северный поток — 2", но юридическая правда на стороне Москвы, Россия будет ее отстаивать, заявил глава МИД

"Хотя попытки такие (подорвать завершение — ред.) будут. Причем Еврокомиссия ведёт себя, если говорить по-русски, непорядочно", — сказал Лавров.

Он напомнил, что, несмотря на юристов ЕК, Еврокомиссия задним числом распространила действие третьего энергетического пакета на "Северный поток — 2".

"Такие попытки (подорвать — ред.) мы вполне предвидим. Но ещё раз повторю, за нами не просто решение двух стран — России, Германии, поддержанные многими членами Евросоюза, — но за нами ещё и юридическая правота, которую мы будем отстаивать", — подчеркнул глава МИД РФ.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд других европейских стран. Однако в конце июля США и Германия достигли ряда договоренностей, в том числе по "Северному потоку — 2". Оператор проекта Nord Stream 2 AG заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа текущего года.