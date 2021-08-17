Талибы готовы участвовать в строительстве газопровода через Афганистан
Талибы надеются участвовать в проекте газопровода ТАПИ – представитель движения
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МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Движение "Талибан"* надеется участвовать в проекте транснационального газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ), заявил представитель движения Сухейл Шахин.
"Афганистан – это связующее звено между Центральной и Южной Азией, мы также работаем над тем, чтобы быть частью этих связей, и над многими другими проектами. У нас есть такие крупные проекты, как газопровод ТАПИ, проект по дорогам и железным дорогам, которые мы в движении надеемся начать", — заявил Шахин в интервью телеканалу Sky News.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая организация, запрещенная в России
https://1prime.ru/gas/20210817/834471485.html
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