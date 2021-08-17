МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Движение "Талибан"* надеется участвовать в проекте транснационального газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ), заявил представитель движения Сухейл Шахин. Германия прекратила оказывать экономическую помощь Афганистану

"Афганистан – это связующее звено между Центральной и Южной Азией, мы также работаем над тем, чтобы быть частью этих связей, и над многими другими проектами. У нас есть такие крупные проекты, как газопровод ТАПИ, проект по дорогам и железным дорогам, которые мы в движении надеемся начать", — заявил Шахин в интервью телеканалу Sky News.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.

* Террористическая организация, запрещенная в России