МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. США и Германия пришли к компромиссу по "Северному потоку — 2" в июле, но риски для газопровода еще остаются, пишет немецкое деловое издание Handelsblatt. Автор обзора выделила семь главных препятствий.

Самым главным препятствием обозреватель считает газовую директиву ЕС, которая была ужесточена на два года назад из-за российского газопровода. По ее мнению, есть опасение, что в проект, который должны одобрить немецкие власти, вмешается Еврокомиссия, которая считает, что "Северный поток — 2" не соответствует общим интересам ЕС.

"Конкретной проблемой для "Северного потока — 2" может стать положение газовой директивы, согласно которому владелец любого газопровода не может быть и его оператором, что напрямую касается российского государственного концерна "Газпром", стоящего за "Северным потоком — 2"", — пишет издание.

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"Так же, как прибалтийцы и словаки, она использует геополитические аргументы: якобы ЕС попадет в энергетическую зависимость от России, что в свою очередь подвергнет риску безопасность союза. А из-за того, что Россия уже сейчас сократила поставки газа в Европу с целью оказать давление на процесс одобрения, просто отмахнуться от возражений этих стран нельзя", — замечает автор обзора.

Она также указывает на фактор Украины, которая беспокоится, что госбюджет, зависящий от доходов, получаемых за транзит газа, лишится денег с введением в эксплуатацию "Северного потока — 2".

"Это возражение вроде бы устранено германо-американским компромиссом: транзит газа по территории Украины должен осуществляться до 2034 года. Кроме того, Германия предоставит Киеву 175 миллионов долларов для развития возобновляемых источников энергии. Но это не переубедило противников "Северного потока — 2": в совместном заявлении Польша и Украина назвали германо-американское соглашение "политической, военной и энергетической угрозой для Украины и Центральной Европы". Оно, по их мнению, "усиливает возможности России по дестабилизации Европы"", — подчеркивает обозреватель.

Следующее препятствие исходит от Европейского парламента, большинство которого негативно настроено против газопровода. Помешать запуску газопровода могут и "Зеленые", которая выступает за тщательную перепроверку выполнения всех экологических предписаний строителями газопровода и в зависимости от результатов этих проверок вновь начать кампанию против "Северного потока — 2".

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Пятый риск для газового проекта издание связывает с Амосом Хохштейном, которого госсекретарь США Энтони Блинкен назначил главным советником по энергетической безопасности. Как пишет немецкая газета, Хохштейн является решительным противником "Северного потока — 2", и его назначение говорит о том, что для США вопрос запуска газопровода еще не закрыт.

Экологические иски против газопровода и разбирательства по ним — шестое препятствие.

Последний риск для "Северного потока — 2" связан с политикой ЕС в области защиты климата.

"Должно пройти 50 лет, прежде чем строительство «Северного потока — 2» экономически окупится. Однако уже менее чем через 30 лет ЕС хочет стать климатически нейтральным, то есть больше не сжигать ископаемое топливо, к которому относится и природный газ. Как утверждают критики проекта, «Северный поток — 2» приведет к эмиссии 100 миллионов тонн СО2", — пишет обозреватель немецкого издания.