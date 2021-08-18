МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Цены на природный газ обновляют рекорды по всему миру — аналитики убеждены, что эра дешевого газа на данный момент завершилась. Об этом пишут "Известия". В США назвали причины падения "имперской Америки"

В прошлом году цены на газ существенно упали на фоне пандемии — в Европе ниже 100 долларов за 1 тысячу кубических метров, в США — порой до 50-55 долларов.

"В настоящее время спотовые цены на газ (TTF) в Европе превышают 500 долларов за 1 тысячу кубов. Это практически исторически максимальный уровень. Цены на газ в Азии близки к 600 долларам за 1 тысячу кубических метров", — заявил президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов.

Директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова, в свою очередь, отметила, что "такой рост цен — возможный результат восстановление экономики, рост с низкой базы". Она уверена, что ситуация должна стабилизироваться к весне следующего года.

Салихов считает, что важен также и экологический фактор на фоне борьбы с изменением климата. "Рост цен на выбросы CO2 в Европе, которые также выросли почти в три раза за 12 месяцев, способствует более сильному подорожанию газа. Более высокие цены на выбросы увеличивают конкурентоспособность газовой генерации по сравнению с угольной", — отметил эксперт.

По его словам, нельзя гарантировать, что текущие цены не продержатся долго, но вероятно, вернутся в исторический диапазон в течение пары лет.