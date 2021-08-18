МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Цена сжиженных углеводородных газов (СУГов) на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) снижается уже пять торговых сессий подряд, а только сегодня она упала почти на 4%, свидетельствуют данные торгов.
Стоимость СУГов по территориальному индексу Европейской части России по итогам торгов в среду снизилась на 3,7% и составила 47 242 рубля за тонну.
В начале августа сжиженный газ пять дней подряд бил ценовые рекорды и достиг максимума в 53 353 рубля за тонну, после чего цены перешли к снижению.
Сжиженные углеводородные газы (СУГи) — пропан, бутан и их смеси — используются в качестве газомоторного топлива и для бытового потребления в виде баллонного газа.
Минэнерго России в начале августа рекомендовало компаниям перераспределить поставки СУГов с экспорта на внутренний рынок, чтобы удовлетворять бытовые потребности населения и повышенный спрос на газомоторное топливо. Производители СУГов заявили, что в августе переориентируют на российский рынок дополнительно около 40 тысяч тонн продукции. Компаниям рекомендовано также проработать дополнительное увеличение выпуска.
https://1prime.ru/gas/20210818/834477073.html
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