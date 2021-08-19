МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Поставки газа по газопроводу "Северный поток" за семь первых месяцев года увеличились на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 33,7 миллиарда кубометров, следует из сообщения "Газпрома", опубликованного в Telegram-канале компании. "Газпром" оценил будущие поставки по "Северному потоку-2"

"По данным управленческого учета ООО "Газпром экспорт", поставки российского природного газа в Европу по газопроводу "Северный поток" составили 33,7 миллиарда кубометров (за 7 месяцев 2020 года – 32,9 миллиарда кубометров, 2019 года – 31,7 миллиарда кубометров)", — говорится в сообщении.

Таким образом, увеличение показателя в годовом выражении составило 2,4%, а по сравнению с 2019 годом — 6,3%.