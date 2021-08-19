Поставки газа по "Северному потоку" в январе-июле выросли на 2,4%
Поставки газа по "Северному потоку" в январе-июле выросли до 33,7 миллиарда кубометров
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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Поставки газа по газопроводу "Северный поток" за семь первых месяцев года увеличились на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 33,7 миллиарда кубометров, следует из сообщения "Газпрома", опубликованного в Telegram-канале компании.
"По данным управленческого учета ООО "Газпром экспорт", поставки российского природного газа в Европу по газопроводу "Северный поток" составили 33,7 миллиарда кубометров (за 7 месяцев 2020 года – 32,9 миллиарда кубометров, 2019 года – 31,7 миллиарда кубометров)", — говорится в сообщении.
Таким образом, увеличение показателя в годовом выражении составило 2,4%, а по сравнению с 2019 годом — 6,3%.
https://1prime.ru/gas/20210819/834483068.html
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