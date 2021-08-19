МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Газ в Европе на фьючерсном рынке дешевеет и уже опустился ниже 500 долларов за тысячу кубометров после заявления "Газпрома" о возможном объеме поставок газа по "Северному потоку 2" в 2021 году, свидетельствуют данные торгов. "Газпром" оценил будущие поставки по "Северному потоку-2"

Поставки по трубопроводу "Северный поток 2" в этом году могут составить 5,6 миллиарда кубических метров газа, сообщил ранее в четверг "Газпром".

Согласно информации лондонской биржи ICE, после сообщения компании цена сентябрьского фьючерса по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, упала на 5%, до примерно 510 долларов за 1 тысячу кубометров. По данным на 12.26 мск, значение индекса немного скорректировалось — до примерно 516 долларов за 1 тысячу кубометров.

Однако позднее котировки вновь перешли к снижению, по сравнению со значением до заявления "Газпрома" падение в моменте составляло 9% — до 483 долларов за 1 тысячу кубометров. По данным на 13.03 мск индекс торгуется у значения 493 доллара.