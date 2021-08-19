МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Минэнерго России ожидает, что мировой рынок сжиженного природного газа (СПГ) к периоду 2040-2045 годов вырастет примерно вдвое, сказал замминистра энергетики РФ Павел Сорокин. Газ в Европе дешевеет на новостях от "Газпрома" о "Северном потоке-2"

"В 2020 году объемы рынка СПГ не упали, несмотря на пандемию (нового коронавируса — ред.). Если взять отдалённую перспективу… то объем рынка может достигнуть 750-800 миллионов тонн в год. То есть, мы ожидаем, что до 2040-2045 года объёмы и спрос на СПГ будут продолжать расти. Для сравнения, мы сейчас находимся на уровне 360-370 миллионов тонн в год, то есть, это фактически удвоение", — сказал Сорокин в эфире канала "Россия 24".

Правительство РФ прогнозирует, что производство СПГ в России в 2021 и 2022 годах составит 30,2-31,2 миллиона тонн против 31,2 миллиона в 2020 году. В 2023 году оно должно увеличиться до 36,2-38,1 миллиона тонн, а в 2024 году достигнуть 46-65 миллионов.

Сейчас правом на экспорт СПГ обладают компании "Газпром", "Газпром экспорт", "Газпром газонефтепродукт холдинг", "Роснефть" и "дочки" "Новатэка": "Ямал СПГ", "Арктик СПГ 1", "Арктик СПГ 2" и "Арктик СПГ 3". При этом, в начале июня в интервью РИА Новости глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов сообщил, что ведомство внесло в правительство законопроект, дающий право на экспорт СПГ будущим проектам в Арктике.