МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. "Газпром" рассчитывает начать поставки газа по газопроводу "Северный поток-2" уже в октябре, самое позднее — в начале ноября, прокомментировали РИА Новости эксперты. "Газпром" оценил будущие поставки по "Северному потоку-2"

Поставки по трубопроводу "Северный поток-2" в этом году могут составить 5,6 миллиарда кубических метров газа, сообщил ранее в четверг "Газпром".

"Озвученная цифра указывает на то, что поставки газа по газопроводу могут начаться уже в октябре", — считает замдиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

В то же время, директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова считает, что самым поздним сроком может стать начало ноября.

"По нашим оценкам, для экспорта 5,6 миллиарда кубометров до конца текущего года поставка газа по "Северному потоку-2" должна начаться не позднее начала ноября — в этом случае суточная прокачка газа будет достигать максимально возможных значений", — сказала эксперт.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры проекта — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.

Nord Stream 2 AG заявлял, что рассчитывает закончить укладку трубопровода в конце августа. В конце июля компания говорила, что "Северный поток-2" построен уже на 99%.