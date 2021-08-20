МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Наблюдательный совет ВЭБа одобрил финансирование газохимического проекта в Усть-Луге еще на 445 миллиардов рублей, таким образом, общий объем участия составит 745 миллиардов рулей, сообщила госкорпорация. Драйвер социального предпринимательства. Эксперты о новом меморандуме ВЭБ

"Наблюдательный совет одобрил новые сделки в рамках участия ВЭБ.РФ в инвестиционном проекте "Комплекс по переработке этансодержащего газа в порту Усть-Луге" в размере 445 миллиардов рублей. Общий лимит одобренного финансирования со стороны ВЭБ.РФ составляет 745 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что проект предусматривает создание крупнейшего в мире интегрированного комплекса по переработке многокомпонентного природного газа в составе газоперерабатывающего завода и завода по сжижению природного газа, а также газохимического комплекса по переработке многокомпонентного природного газа.

Набсовет также принял решение о формировании четырех координационных комитетов при нем — по малому и среднему предпринимательству, экспорту, промышленной политике, инновациям и информационным технологиям. Их возглавят члены набсовета — заместители председателя правительства РФ: Андрей Белоусов, Алексей Оверчук, Юрий Борисов и Дмитрий Чернышенко.

"Кредитные средства института развития будут направлены, в том числе для продолжения финансирования EPC-контрактов. С момента одобрения ВЭБ.РФ сделок по финансированию проекта достигнут существенный прогресс в его реализации", — добавляется в сообщении.