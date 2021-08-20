МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не рад договоренности по трубопроводу "Северный поток-2", достигнутой между США и Германией, и намерен обсудить проект на встрече с президентом США Джо Байденом. Эксперты рассказали, когда может начать работу "Северный поток-2"

Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока-2".

"Конечно, я совсем не рад этой договоренности. Вопрос "Северного потока-2" стоит в приоритете на повестке дня моей встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне", — сказал он в интервью медиагруппе Funke.

Вместе с тем президент отметил, что между завершением строительства и вводом проекта в эксплуатацию пройдет время. "Необходимо следовать международному праву, соблюдать международные энергетические стандарты… мы используем это время, чтобы защитить собственные интересы", — заявил Зеленский. Названы семь препятствий на пути "Северного потока - 2"

По мнению политика, запуск трубопровода все равно стоит под вопросом. Шансы на то, что проект все-таки не состоится, он оценил в 30-40%.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что встреча президента Зеленского и Байдена состоится 31 августа, предусмотрен также формат "с глазу на глаз".

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственный акционером — "Газпромом". Европейские партнеры проекта — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Против проекта активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд других европейских стран. Однако в конце июля США и Германия достигли ряда договоренностей, в том числе по "Северному потоку-2". Оператор проекта Nord Stream 2 AG заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа текущего года.

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток-2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.