МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Цена на сжиженные углеводородные газы (СУГ) на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в пятницу выросла почти на 3%, свидетельствуют данные торгов. Рубль усиливает падение вслед за нефтью

Стоимость СУГ по территориальному индексу Европейской части России по итогам торгов в пятницу выросла на 2,78% — до 48 493 рублей.

В предыдущие шесть торговых сессий цена снижалась после пяти дней рекордного роста. Последний исторический максимум был достигнут 11 августа — 53 353 рубля.

Сжиженные углеводородные газы (СУГи) — пропан, бутан и их смеси — используются в качестве газомоторного топлива и для бытового потребления в виде баллонного газа.

Минэнерго России в начале августа рекомендовало компаниям перераспределить поставки СУГов с экспорта на внутренний рынок, чтобы удовлетворять бытовые потребности населения и повышенный спрос на газомоторное топливо. Производители СУГов заявили, что в августе переориентируют на российский рынок дополнительно около 40 тысяч тонн продукции. Компаниям рекомендовано также проработать дополнительное увеличение выпуска.