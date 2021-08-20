МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. "Газпром" сможет полностью завершить строительство газопровода "Северный поток 2" в начале сентября, а всего на окончание работ потребуется две-три недели, прокомментировали РИА Новости эксперты. Цены на газ в Европе замедлили рост

Президент РФ Владимир Путин ранее в пятницу по итогам российско-германских переговоров заявил, что до завершения строительства "Северного потока 2" осталось 15 километров.

"Укладка труб может быть завершена в течение двух недель, еще неделя потребуется на прочие работы. В целом при благоприятных погодных условиях строительство может быть окончено к 10 сентября", — оценил замдиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев срок, который может потребоваться на достройку 15 километров газопровода.

Эксперт подчеркнул, что погодные условия могут привести к задержкам работ. "В частности, на этой неделе из-за штормовой погоды работы останавливались более чем на три дня. В любом случае речь идет уже о считанных неделях", — заключил он.

В свою очередь, заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач также отметил, что фактический срок завершения работ сильно зависит от погодных условий. "В целом, это две-три недели", — считает эксперт.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры проекта — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Nord Stream 2 AG ранее заявлял, что рассчитывает закончить укладку трубопровода в конце августа.