КАИР, 21 авг — ПРАЙМ. Турция ожидает увеличения поставок газа по "Турецкому потоку", заявил в субботу президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с главой РФ Владимиром Путиным. США продолжат борьбу с "Северным потоком-2"

Эрдоган провел в субботу телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Подчеркнув большую значимость сотрудничества Турции с РФ в энергетическом секторе, Эрдоган заявил, что ожидает увеличения поставок газа по "Турецкому потоку", являющемуся одной из сфер сотрудничества", — говорится в сообщении администрации Эрдогана, полученном РИА Новости.