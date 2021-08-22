МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Укладка труб российского газопровода "Северный поток — 2" в исключительной экономической зоне Дании завершилась. Это следует из данных глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic. Сенатор назвал смешными санкции США по "Северному потоку-2"

Трудоукладчик "Фортуна", который работал над завершением строительства в водах Дании, накануне, 21 августа, пересек морскую границу с Германией, показывают данные системы.

Напомним, что в конце июля компания-оператор Nord Stream 2 AG сообщала, что судно "Фортуна" продолжает работу на заключительном участке проекта. РИА Новости пока не располагает официальным комментарием Nord Stream 2 AG.

Трубопровод "Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода. Их совокупная мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Он будет транспортировать газ от побережья России по дну Балтийского моря до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом".