БЕРЛИН, 22 авг — ПРАЙМ. Европа через 25 лет перестанет зависеть от импорта газа, в том числе из России, заявила канцлер Германия Ангела Меркель, которая в воскресенье прибыла в Киев с официальным однодневным визитом.

"Самое позднее через 25 лет газ из России в Европу не будет экспортироваться вовсе или в сильно меньших объемах. Украина должна готовиться к этому — к тому, что Европа будет значительно более независимой от (поставок) газа. Украина, как и другие страны, должна понимать, что делать, когда это произойдет. Например, можно сотрудничать по водороду. Но такой проект нужно развивать пошагово, в 2024 году он не сможет заменить газ", — заявила Меркель на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.