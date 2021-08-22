БЕРЛИН, 22 авг — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что переговоры о продлении транзита российского газа через Украину "уже начинаются". Меркель допустила введение санкций против "Северного потока — 2"

"Со своей стороны я хочу четко заявить, что воспринимаю немецко-американское заявление как обязательство федерального правительства (Германии), которое направлено на разрешение обеспокоенности президента (Владимира) Зеленского, а именно, что энергоносители будут использовать как оружие. Именно это представлено в заявлении", — заявила Меркель на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По ее словам, "нужно учитывать, что это не немецко-российский проект, с ним связаны фирмы из Нидерландов, Франции, Австрии и Германии, тем не менее мы взяли на себя особую ответственность за этот проект".

Она напомнила, что Германия в соответствии с американо-германской договоренностью "будет работать над новыми санкциями на европейском уровне, если это подозрение подтвердится — об использовании трубопровода как оружия".

Меркель также отметила, что недавно Георг Граф Вальдерзее был назначен спецпредставителем кабмина по транзиту газа на Украину и "уже начинаются переговоры о том, чтобы продлить контракт (на транзит российского газа через Украину) после 2024 года, чтобы гарантировать безопасность Украины".