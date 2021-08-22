КИЕВ, 22 авг — ПРАЙМ. "Нафтогаз Украины" готов обсуждать с российским "Газпромом" вопрос продления контракта на транзит газа, но рассчитывает на бронирование мощностей европейскими компаниями, заявил на брифинге в воскресенье глава "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. "Нафтогаз Украины" и RWE договорились о совместных водородных проектах

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова после 2024 года осуществлять транзит газа через Украину, объем и сроки контрактов будут зависеть от потребностей ЕС.

"Мы настаиваем со своей стороны, что прямо сейчас, этой осенью должны быть бронирования со стороны европейских компаний транзита через Украину на длительную перспективу… Потому что просто продление контракта с "Газпромом" не является достаточной гарантией. Но при этом мы говорим, и об этом говорила немецкая сторона, что действительно мы готовы вести разговор о продлении текущего контракта (с "Газпромом" – ред.) в дополнение к контрактам с европейскими компаниями", — сказал Витренко.

Он отметил, что речь не идет о прекращении текущего контракта на транзит газа из России в Европу, а речь идет о том, что после 2024 года и "Газпром" может бронировать мощности для транзита газа через Украину. "Европейские компании по текущим контрактам должны изменить точки передачи газа и начать получать этот газ на границе Украины и России, бронируя мощности самостоятельно, но "Газпром", если он хочет какие-то дополнительные объёмы поставлять в Европу, он может это делать через украинскую ГТС", — сказал Витренко.

Украина рассматривает сохранение транзита газа из РФ в Европу как предохранитель от возможной войны с Россией, заявил глава "Нафтогаз Украины".

"Главная угроза, которая возникает из-за "Северного потока 2" — это угроза прекращения транзита газа через Украину, что будет означать значительно выше риск полномасштабной войны, вторжения военного РФ. Поэтому мы рассматриваем вопрос транзита (газа – ред.) через Украину и сохранение физических активов транзита как один из предохранителей этого", — сказал Витренко.

По его словам, при транзите газа через Украину и Россия, и Европа от него зависит, поэтому в случае его прерывания из-за военного конфликта европейские политики будут вынуждены действовать, чтобы остановить или не допустить этого.

Ранее Германия и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2".

В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года.

Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.