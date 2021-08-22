КИЕВ, 22 авг — ПРАЙМ. Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко считает, что транзит газа в ЕС должен быть сохранен через Украину на текущем уровне, а через "Северный поток 2" могут идти дополнительные объемы.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова после 2024 года осуществлять транзит газа через Украину, объем и сроки контрактов будут зависеть от потребностей ЕС. Киев ждет от Европы противодействия "Северному потоку-2"

"Учитывая вчерашние заявления господина Путина буквально по итогам его встречи с госпожой (канцлером Германии Ангелой – ред.) Меркель, мы очень четко говорим, что те объемы, которые сейчас европейские компании получают через Украину по текущим контрактам, должны и дальше транспортироваться через Украину. Просто в контрактах этих должны быть изменения, и точкой передачи этого газа должна быть граница Украины и России. А вот если дополнительно эти европейские компании хотят что-то покупать, вот тогда они смогут рассматривать "Северный поток 2", — заявил Витренко на брифинге в воскресенье.

Ранее Германия и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2".

В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года.