МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Доверие России ко многим европейским партнерам в энергетической сфере подорвано, распространение действия третьего энергетического пакета на "Северный поток 2" не добавило Москве уверенности в надежности партнеров, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Эксперт рассказал, как купить ноутбук школьнику "на вырост"

Ранее Лавров заявил, что Еврокомиссия ведёт себя непорядочно в ситуации вокруг газопровода "Северный поток 2", но юридическая правда на стороне Москвы, Россия будет ее отстаивать. По словам министра, Еврокомиссия ранее задним числом распространила действие третьего энергетического пакета на "Северный поток 2".

"Что касается доверия, то это материя сложная. Хорошо известно, что доверие нарабатывается годами, а растратить его можно в одночасье… К слову, наше доверие ко многим европейским партнерам в энергетической сфере тоже серьезно подорвано. В мае 2019 года специально под проект "СП-2" в ЕС были приняты поправки в так называемую газовую директиву "Третьего энергопакета". Приняты задним числом, когда основные инвестиции уже были произведены", — сказал глава МИД РФ в интервью венгерской газете "Мадьяр Немзет".

"Тем самым был нанесен удар по одному из фундаментальных принципов рыночных отношений – защите прав добросовестного инвестора. Конечно, это не добавило нам уверенности в надежности наших партнеров", — подчеркнул министр.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.