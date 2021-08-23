МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Трубоукладчик "Фортуна" будет работать в водах Германии над прокладкой "Северного потока — 2" на участке протяженностью порядка 13-14 километров до 12 сентября, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на морские власти ФРГ. Лавров назвал преимущества "Северного потока-2" для Европы

В настоящее время российский трубопровод "Северный поток — 2" готов на 99%.

Как говорится в извещении для мореплавателей, которое разослало Управление по водному сообщению и судоходству Германии, завершение строительства газопровода "Северный поток — 2" в водах Германии судном-трубоукладчиком "Фортуна" намечено на 12 сентября текущего 2021 года.

В документе поясняется, что корабль "Фортуна" будет работать в немецких водах на участке протяженностью около 13-14 км. Срок действия извещения — до 12 сентября включительно.

Ранее РИА Новости сообщали, что аналогичное извещение было опубликовано Службой навигационных уведомлений Эмдена. В документе указаны те же координаты участка, на котором будет работать трубоукладчик. Дата окончания работ — также 12 сентября.