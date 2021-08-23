МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Китай считает необоснованными санкции США по "Северному потоку 2", Вашингтон такими действиями попрал нормы международного права, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Меркель допустила введение санкций против "Северного потока — 2"

"Что касается проекта "Северный поток 2", США, введя необоснованные санкции в отношении обычного сотрудничества между двумя суверенными государствами в соответствии со своим внутренним законодательством, попрали международное право и основные нормы международных отношений", — сказал Ван Вэньбинь на брифинге.

Дипломат подчеркнул, что действия США в очередной раз демонстрируют их мышление гегемона, подобные действия, по его словам, никогда не будут популярны и обязательно встретят решительное противостояние международного сообщества.

В прошлую пятницу Вашингтон ввел новые санкции в отношении строящегося газопровода "Северный поток 2", они затрагивают страховую фирму "Константа", компанию "Нобилити". В санкционный список также попали суда снабжения "Остап Шеремет" и "Иван Сидоренко". С учетом новых фигурантов списка общее число физических и юридических лиц, попавших под американские санкции из-за причастности к проекту, достигло 23.