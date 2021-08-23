МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Китай считает необоснованными санкции США по "Северному потоку 2", Вашингтон такими действиями попрал нормы международного права, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
"Что касается проекта "Северный поток 2", США, введя необоснованные санкции в отношении обычного сотрудничества между двумя суверенными государствами в соответствии со своим внутренним законодательством, попрали международное право и основные нормы международных отношений", — сказал Ван Вэньбинь на брифинге.
Дипломат подчеркнул, что действия США в очередной раз демонстрируют их мышление гегемона, подобные действия, по его словам, никогда не будут популярны и обязательно встретят решительное противостояние международного сообщества.
В прошлую пятницу Вашингтон ввел новые санкции в отношении строящегося газопровода "Северный поток 2", они затрагивают страховую фирму "Константа", компанию "Нобилити". В санкционный список также попали суда снабжения "Остап Шеремет" и "Иван Сидоренко". С учетом новых фигурантов списка общее число физических и юридических лиц, попавших под американские санкции из-за причастности к проекту, достигло 23.
https://1prime.ru/gas/20210823/834509060.html
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