КИЕВ, 23 авг — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский и глава Европейского совета Шарль Мишель обсудили итоги учредительного саммита "Крымской платформы", подготовку к саммиту Украина-ЕС и противодействие проекту "Северный поток-2", сообщила пресс-служба офиса украинского президента по итогам встречи в понедельник вечером. Украина, США и ФРГ обсудили угрозы от реализации "Северного потока-2"

"Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Зеленский поблагодарил Шарля Мишеля за единодушную поддержку со стороны Евросоюза и государств-членов ЕС инициативы "Крымская платформа" и итоговой декларации саммита", — говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского.

Отмечается, что в ходе встречи стороны договорились координировать усилия вместе с другими международными партнерами в рамках дальнейшей работы "Крымской платформы".

"Лидеры Украины и ЕС обсудили ход подготовки к 23-го саммита Украина — ЕС, который состоится 12 октября этого года в Киеве… Отдельное внимание собеседники уделили вопросам энергетической безопасности в Европе. Глава государства отметил необходимость дальнейшего противодействия завершению реализации проекта "Северный поток 2", — добавили в офисе. На Украине рассматривают введение новых санкций против России

Во встрече также принял участие исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, с которым Зеленский обсудил перспективы получения второго транша макрофинансовой помощи от ЕС в объеме 600 миллионов евро.

Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос "возвращения" контроля над Крымом. В саммите приняли участие более 40 стран и международных организаций.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "Крымскую платформу" антироссийским и чрезвычайно недружественным мероприятием.