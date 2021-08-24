МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Если Украина не захочет транзита российского газа, Россия обойдется и без нее, но разговора об этом пока нет, заявил РИА новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. Россиян научили, как получить настоящую выгоду от акций в супермаркете

"Мы сможем выполнять все обязательства (по поставкам газа в Европу — ред.), но это не значит, что мы отказываемся от транзита через Украину. Если Украина не захочет пропускать наш газ через свою территорию, в чем я сомневаюсь, то, наверное, мы сможем обойтись и без нее. Но, насколько мне известно, об этом разговор пока не идет", — сказал дипломат.

Президент РФ Владимир Путин заявил на прошлой неделе, что Россия готова после 2024 года осуществлять транзит газа через Украину, объем и сроки контрактов будут зависеть от потребностей ЕС.

Ранее глава компании Алексей Миллер заявил, что "Газпром" готов продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы, Он также заявил, что "Газпром" считает участие немецких партнеров в такой работе полностью обоснованным.

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