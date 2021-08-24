МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Россия не заинтересована в прекращении транзита газа через Украину, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. МИД не видит препятствий к завершению строительства "Северного потока-2"

"Неоднократно руководство нашей страны, включая президента, говорили о том, что мы не заинтересованы в том, чтобы прекращать транзит через Украину. У нас есть контрактные обязательства по транзиту", — сказал он.

Россия всегда выполняла свои обязательства по доставке газа в Европу, проблемы были на украинской стороне, указал Биричевский. "Мы рассматриваем вопрос в сугубо экономическом контексте для того, чтобы все потребители в Европе были довольны, чтобы они получали те объёмы, которые им требуются, по цене, которую определяет договоренность и ситуация на рынке", — подчеркнул он.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы, Он также заявил, что "Газпром" считает участие немецких партнеров в такой работе полностью обоснованным.

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