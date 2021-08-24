МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Читатели немецкого издания Spiegel подвергли критике заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о санкциях против России в том случае, если та будет использовать "Северный поток-2" как "политическое оружие". Многие посчитали, что Берлин ничего не должен Киеву в ситуации с газопроводом. Об этом сообщает РИА Новости. Эксперты рассказали, когда может начать работу "Северный поток-2"

"Не понимаю, из-за чего такое волнение. Благодаря "Северному потоку-2" "Газпром" избавляется от платы за транзит, что также должно положительно сказаться на наших расходах на отопление. Из-за того, что Украина упустит миллиардную прибыль за счет сборов? Так "Газпром" не несет ответственности за украинский бюджет. Между прочим "Нафтогаз" в прошлом незаконно перекрывал трубопровод и перенаправлял неоплаченный газ. Скоро они лишатся такой возможности", — заявил пользователь с ником Aleksandar.

Пользователь BeckySharp призналась: "Что меня смущает больше всего, а с некоторых пор и жутко возмущает, так это подобострастная позиция немецкого правительства. Как будто с "Северным потоком" мы совершили какое-то преступление и теперь должны из-за него перед всеми извиняться и кому-то что-то компенсировать".

"При всем желании я не могу понять, почему Германия должна отвечать за украинский бюджет. Это в Киеве должны озаботиться получением иных доходов в случае снижения платы за транзит", — отметил PioNier.

"Разве все забыли, зачем мы начали строить "Северный поток-2"? Чтобы Украина больше не могла нас шантажировать. Она много раз грозила перекрыть нам газ, если мы не дадим ей еще больше денег, хотя они там сами получали газ по смешным ценам из России", — подвели итог читатели.