БУДАПЕШТ, 24 авг — ПРАЙМ. Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что в понедельник в Санкт-Петербурге планирует обсудить детали контракта на поставку газа между Будапештом и "Газпромом". Венгрия хочет заключить новый долгосрочный контракт с "Газпромом"

"Что касается соглашения о поставках газа, я в понедельник полечу в Санкт-Петербург именно с той целью, чтобы оставшиеся два открытых вопроса решить. Первый — это цена, а второй — гибкость этого соглашения… Мы лично обсудим этот гибкий подход к срокам и цене", — сказал Сийярто в ходе совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Конечно, мы хотим договориться о такой цене, которая отражает не только настоящее положение на рынке, но отражает и то, что до сих пор мы были транзитной страной для "Газпрома" в Сербию, Хорватию, Боснию и Герцеговину, а сейчас направление меняется, и наш транзитный статус в значительной мере изменится, мы на этом потеряем", — добавил он.