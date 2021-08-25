БЕРЛИН, 25 авг — ПРАЙМ. Суд немецкого Дюссельдорфа в среду вынесет решение по жалобе Nord Stream 2 AG к немецкому регулятору по третьему энергопакету, слушания по данному вопросу стартовали 30 июня.

По информации суда, приговор будет оглашен в первой половине дня. Политика вмешается. На что пойдут миллиарды от МВФ для России

Жалоба Nord Stream 2 AG направлена против решения Федерального сетевого агентства, которое в мае 2020 года постановило, что "Северный поток 2" не подлежит исключению на территории Германии из-под норм обновленного третьего энергопакета Евросоюза, так называемой Газовой директивы ЕС. Эта директива подвела под свои правила не только наземные, но и морские участки газопроводов в ЕС. Помимо прочего, директива требует, чтобы входящий на территорию ЕС трубопровод либо заполнял частично альтернативный поставщик, либо его часть, пролегающая по территории союза, принадлежала третьей компании.

Основанием для решения Федерального сетевого агентства стало то, что "Северный поток 2" якобы не был достроен к 23 мая 2019 года, поэтому не может претендовать на исключения из Газовой директивы. В Nord Stream 2 AG с этим не согласны, заявляя, что "на фактическую дату 23 мая 2019 года трубопровод был завершен с точки зрения экономической функциональности". В связи с этим суд счел необходимым прояснить правовой вопрос о том, "было ли не полностью сооруженное в строительном смысле газовое соединение готовым в соответствии со смыслом закона в срок". Подчеркивалось, что предметом слушаний не является вопрос о том, может ли газопровод быть достроен или нет.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год – в декабре 2020 года.

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен.