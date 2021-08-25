МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Строительство "Северного потока-2" должно быть завершено, это проект будущего, заявил на пресс-конференции в Берлине глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Гермес. Немцы выразили возмущение гарантиями Украине из-за "Северного потока-2"

"Северный поток-2" не должен ставиться под вопрос <…> новым правительством ФРГ. Это наш призыв к новому правительству ФРГ… "Северный проект-2" должен быть достроен… Это не ископаемый реликт, не динозавр, как это неправильно подается иногда в СМИ, это проект будущего, поддерживает Германию и Европу в энергетическом переходе и Green Deal (Зеленом пакте для Европы — ред.)", — заявил Гермес.

Он добавил, что потребности Германии в природном газе будут расти в среднесрочной перспективе в связи с отказом от угольной и атомной энергетики.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года.

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток-2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен.