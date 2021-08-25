МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. С 24 августа "Газпром" начал наполнять свои подземные хранилища газа (ПХГ) в Европе. До этого компания выбирала газ из европейских ПХГ для выполнения экспортных контрактов, поскольку поставки по газопроводу Ямал — Европа были ограничены из-за последствий аварии на заводе в Новом Уренгое. Об этом сообщает "Коммерсант". "Газпром" оценил будущие поставки по "Северному потоку-2"

Согласно информации на 23 августа, запасы газа в крупнейших хранилищах "Газпрома" в Европе упали до исторического минимума в 12,8% от проектной мощности (она составляет около 11,7 миллиарда кубометров). В среднем европейские ПХГ на ту же дату были заполнены на 64,3%.

Во второй половине дня 23 августа "Газпром" вдвое (до 64 миллионов кубометров в сутки) увеличил прокачку по газопроводу Ямал — Европа. Одной из причин такого решения эксперты называют слишком сильное падение запасов, компенсировать сокращение поставок подъемом газа из хранилищ стало невозможным.

Издание отмечает, что поставки по газопроводу могут вырасти до 77 миллионов кубометров в сутки, так как "Газпром" с сентября собирается снизить прокачку через Украину на 14 миллиона кубометров в сутки. По мнению участников рынка, уровень запасов в европейских ПХГ этой осенью окажется таким низким, что даже при вводе "Северного потока-2" дефицит не удастся устранить полностью.