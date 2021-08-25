МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Компания Nord Stream 2 AG, оператор проекта "Северный поток-2", проиграв суд по жалобе на решение немецкого регулятора не выводить газопровод из-под действия газовой директивы ЕС, по-прежнему не согласна с этой позицией, о своих дальнейших шагах сообщит позднее, сообщили РИА Новости в ее пресс-службе. В Германии призвали к завершению строительства "Северного потока-2"

Ранее в среду о таком решении сообщило агентство Блумберг со ссылкой на пресс-службу Высшего земельного суда Дюссельдорфа. Федеральное сетевое агентство Германии в мае 2020 года отказалось освободить "Северный поток 2" от требований обновленной газовой директивы ЕС, сочтя, что раз газопровод не успели достроить к 23 мая 2019 года, то он подпадает под вступившие в силу поправки. Они требуют, чтобы входящий в территорию ЕС трубопровод либо заполнял частично альтернативный поставщик, либо его часть на территории союза принадлежала третьей компании.

"Компания Nord Stream 2 AG приняла к сведению решение суда и оценит его. О дальнейших шагах мы сообщим своевременно", — говорится в заявлении оператора "Северного потока-2".

"Отклонение заявки Nord Stream 2 об исключении демонстрирует дискриминирующее влияние измененной газовой директивы ЕС. На дату вступления изменений в силу 23 мая 2019 года газопровод был завершен с точки зрения финансового обеспечения. Основываясь на действовавшей в то время правовой базе, компания совершила инвестиции в размере нескольких миллиардов евро задолго до того, как Европейская комиссия объявила о своем плане внести поправки в газовую директиву ЕС", — добавляет компания.