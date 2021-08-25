МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. "Северный поток-2" — исключительно коммерческий проект, который внесет существенный вклад в энергобезопасность всей Европы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Nord Stream 2 проиграла суд по освобождению от норм Газовой директивы ЕС

Ранее сообщалось, что компания Nord Stream 2 AG, оператор проекта "Северный поток 2", проиграв суд по жалобе на решение немецкого регулятора не выводить газопровод из-под действия газовой директивы ЕС, по-прежнему не согласна с этой позицией.

"Скорее это корпоративные вопросы, все-таки это сама компания должна принимать решение о дальнейших действиях. Мы можем только повторить ранее звучавшие на разных уровнях заявления о том, что "Северный поток-2" — это проект исключительно коммерческий, международный коммерческий проект, который призван внести существенный вклад в энергобезопасность всей Европы", — заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли план дальнейших действий по "Северному потоку-2".