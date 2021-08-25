МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Решение суда ФРГ, отказавшегося вывести "Северный поток-2" из-под действия газовой директивы ЕС, не должно повлиять на сроки запуска газопровода, сказал РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Песков прокомментировал проигрыш Nord Stream 2 в немецком суде

Федеральное сетевое агентство Германии в мае 2020 года отказалось освободить "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС, сочтя, что раз газопровод не успели достроить к 23 мая 2019 года, то он подпадает под вступившие в силу поправки. Они требуют, чтобы входящий на территорию ЕС трубопровод либо заполнял частично альтернативный поставщик, либо его часть на территории союза принадлежала третьей компании. Оператор "Северного потока 2" пытался обжаловать решение немецкого регулятора в Высшем земельном суде Дюссельдорфа.

"Решение суда не должно оказать влияния на сроки запуска "Северного потока 2". "Газпром" заинтересован в том, чтобы газ по нему пошел как можно раньше, поэтому попытается ввести его в эксплуатацию настолько быстро, насколько это возможно, особенно учитывая то, что в конце сентября пройдут выборы в Бундестаг", — отметил Маринченко.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры проекта — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Президент РФ Владимир Путин по итогам российско-германских переговоров 20 августа говорил, что до завершения строительства "Северного потока 2" осталось 15 километров.